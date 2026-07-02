美6月非農就業數據今晚登場！強過預期料將推高Fed升息預期、美元指數挑戰102關卡
鉅亨網編譯陳韋廷
美元指數周四 (2 日) 在歐洲早盤交易時段在 101.2 附近震盪，市場正靜待今晚公佈的美國 6 月非農就業報告，這是新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首份關鍵就業數據，將直接檢驗其「數據驅動」決策框架與市場對於今年第三季升息的猜測。
台灣時間週四下午 3 點半，芝商所 (CME)FedWatch 數據顯示，Fed 在 7 月升息的機率為 29.4%，若今晚非農就業人數增幅明顯超出預期，升息將快速拉升。
根據華爾街普遍預期，美國 6 月非農新增就業將為 11.4 萬人、失業率持平於 4.3%、平均時薪月增 0.3%，年增 3.5%。
領先指標方面，ISM 製造業就業分項升至 49.7，逼近 50 這一榮枯線水位。ADP 私人部門新增就業人數則僅新增 9.8 萬人，低於前值，初領失業救濟金四周均值升至 22.4 萬人。
根據綜合模型測算，美國 6 月新增非農就業人數將落於 12.5 萬人至 17.5 萬人區間，但不確定性偏高。
技術面上，美元指數日線已確認中期多方型態，若新增逾 17.5 萬人且失業率未惡化，市場將認真定價 Fed 將在第三季升息，美元指數上看 102；若數據符合預期 (11 萬至 15 萬)，美元指數則維持區間整理；若低於 11 萬則升息預期降溫、美元短線承壓，但中期多頭結構暫不受破壞。
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