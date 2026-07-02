美6月非農就業數據今晚登場！強過預期料將推高Fed升息預期、美元指數挑戰102關卡

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-02 17:00

美元指數周四 (2 日) 在歐洲早盤交易時段在 101.2 附近震盪，市場正靜待今晚公佈的美國 6 月非農就業報告，這是新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首份關鍵就業數據，將直接檢驗其「數據驅動」決策框架與市場對於今年第三季升息的猜測。

(圖:shutterstock)

台灣時間週四下午 3 點半，芝商所 (CME)FedWatch 數據顯示，Fed 在 7 月升息的機率為 29.4%，若今晚非農就業人數增幅明顯超出預期，升息將快速拉升。

‌



根據華爾街普遍預期，美國 6 月非農新增就業將為 11.4 萬人、失業率持平於 4.3%、平均時薪月增 0.3%，年增 3.5%。

領先指標方面，ISM 製造業就業分項升至 49.7，逼近 50 這一榮枯線水位。ADP 私人部門新增就業人數則僅新增 9.8 萬人，低於前值，初領失業救濟金四周均值升至 22.4 萬人。

根據綜合模型測算，美國 6 月新增非農就業人數將落於 12.5 萬人至 17.5 萬人區間，但不確定性偏高。