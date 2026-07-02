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美6月非農就業數據今晚登場！強過預期料將推高Fed升息預期、美元指數挑戰102關卡

鉅亨網編譯陳韋廷

美元指數周四 (2 日) 在歐洲早盤交易時段在 101.2 附近震盪，市場正靜待今晚公佈的美國 6 月非農就業報告，這是新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首份關鍵就業數據，將直接檢驗其「數據驅動」決策框架與市場對於今年第三季升息的猜測。

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(圖:shutterstock)

台灣時間週四下午 3 點半，芝商所 (CME)FedWatch 數據顯示，Fed 在 7 月升息的機率為 29.4%，若今晚非農就業人數增幅明顯超出預期，升息將快速拉升。


根據華爾街普遍預期，美國 6 月非農新增就業將為 11.4 萬人、失業率持平於 4.3%、平均時薪月增 0.3%，年增 3.5%。

領先指標方面，ISM 製造業就業分項升至 49.7，逼近 50 這一榮枯線水位。ADP 私人部門新增就業人數則僅新增 9.8 萬人，低於前值，初領失業救濟金四周均值升至 22.4 萬人。

根據綜合模型測算，美國 6 月新增非農就業人數將落於 12.5 萬人至 17.5 萬人區間，但不確定性偏高。

技術面上，美元指數日線已確認中期多方型態，若新增逾 17.5 萬人且失業率未惡化，市場將認真定價 Fed 將在第三季升息，美元指數上看 102；若數據符合預期 (11 萬至 15 萬)，美元指數則維持區間整理；若低於 11 萬則升息預期降溫、美元短線承壓，但中期多頭結構暫不受破壞。


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非農就業數據聯準會升息預期華許失業率美國經濟通膨初領美國獨立紀念日

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