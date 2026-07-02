鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至19.61元，預估目標價為237.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.98元下修至19.61元，其中最高估值30.37元，最低估值15.13元，預估目標價為237.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|30.37(30.37)
|24.25
|22.69
|17.9
|最低值
|15.13(15.13)
|12.33
|14.01
|13.37
|平均值
|20.18(20.23)
|17.49
|17.59
|16.24
|中位數
|19.61(19.98)
|16.88
|17.29
|17.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|216.40億
|187.69億
|183.85億
|161.56億
|最低值
|165.03億
|142.37億
|155.34億
|152.30億
|平均值
|181.81億
|167.36億
|168.81億
|156.93億
|中位數
|175.20億
|167.82億
|169.20億
|156.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|12.30
|24.61
|17.34
|15.53
|5.73
|營業收入
|67.97億
|96.43億
|84.12億
|110.66億
|150.26億
詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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