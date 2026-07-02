鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines IncRVMD-US的目標價調升至195元，幅度約5.41%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)提出目標價估值：中位數由185元上修至195元，調升幅度5.41%。其中最高估值263元，最低估值151元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Revolution Medicines Inc評價：積極樂觀21位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Revolution Medicines Inc今(3日)收盤價為184.38元。近5日股價上漲5.41%，標普指數上漲1.7%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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