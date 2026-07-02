鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-02 19:59

為強化東部海域船舶失去動力應變救助與污染防治能力，交通部航港局東部航務中心於今 (2) 日於花蓮市太平洋公園，聯合舉辦「115 年區域聯合救生救難暨海洋油及化學品污染應變演練」。航港局表示，此次演練導入「無人機」及「遙控式動力救生圈」等高科技設備輔助救援，確保各單位於災時皆能第一時間迅速啟動聯合應變網。

航港局指出，本次實兵演練結合花蓮環保局、海巡署東部分署、花蓮港務分公司及中油等單位，除了對船舶失去動力應變機制進行驗證，也利用複合式災害想定，確保各單位於災時皆能第一時間啟動。

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航港局表示，為驗證跨單位聯合應變機制，此次演練模擬了兩大突發狀況：首先是民眾划獨木舟遇到大浪不慎落海；第二則是貨輪失去動力擱淺，不僅造成船員落海，還引發海面油污外洩，甚至在岸邊發現不明放射性化學品桶等危急狀況。

航港局強調，在演練過程中各單位密切配合，並靈活導入「無人機」及「遙控式動力救生圈」等高科技設備輔助救援，整體演練從通報應變、搜救計畫擬定、啟動搜救機制，到海空聯合人員救助、油污染圍堵清除及化學品防護偵檢，各階段環環相扣，成展現公私部門緊密的協同合作能力。