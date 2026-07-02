鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-02 14:50

加密貨幣市場經歷過去一季的低迷後，在進入 7 月後迎來反彈。比特幣成功重返 60,000 美元大關，周四 (2 日) 亞市盤中更一度觸及 61300 美元。這波走勢帶動整體加密市場市值。在短短 90 分鐘內增加近 500 億美元，主流山寨幣如以太幣、Solana 及 XRP 也同步上揚。

比特幣重返6萬美元上方 因宏觀情緒改善與美元走軟(圖:shutterstock)

宏觀信號與美元走軟驅動反彈

‌



此次反彈的主要觸發因素源於宏觀經濟情緒的改善。聯準會新任主席華許 (Kevin Warsh) 在歐洲央行論壇上表示， AI 正在以前所未有的速度發展，這場生產力革命未來將逐步傳導至供給側，市場將其言論視為貨幣寬鬆的積極信號，增加了對風險資產的需求。

此外，比特幣也受益於美元指數的走軟。隨著分析師指出美元多頭交易過於擁擠，美元從局部高點回落，為加密市場提供了上升動能。

機構需求疲弱

然而，在價格回升的背後，機構投資者仍保持謹慎。數據顯示，現貨比特幣 ETF 在 6 月份錄得自發行以來最大的單月淨流出，金額高達 45 億美元。其中，貝萊德 (BlackRock) 的 iShares 比特幣信託 (IBIT) 承受了最大壓力，單月流出 35.5 億美元。

分析指出，機構資金轉向 AI 相關資產是導致加密市場承壓的原因之一。投資者傾向於選擇具有明確基本面支撐的 AI 股票，而非純粹投機性的加密資產。

7 月「緩解性反彈」成共識？

從技術面來看，分析師認為比特幣能否維持在 60,000 美元上方是短期走勢的關鍵。若買方能守住此位，下一目標區間將指向 62,000 至 64,000 美元；反之，若失守則可能再次測試 58,000 美元的支撐位。