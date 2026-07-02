比特幣重返6萬美元上方 因宏觀情緒改善與美元走軟
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
加密貨幣市場經歷過去一季的低迷後，在進入 7 月後迎來反彈。比特幣成功重返 60,000 美元大關，周四 (2 日) 亞市盤中更一度觸及 61300 美元。這波走勢帶動整體加密市場市值。在短短 90 分鐘內增加近 500 億美元，主流山寨幣如以太幣、Solana 及 XRP 也同步上揚。
宏觀信號與美元走軟驅動反彈
此次反彈的主要觸發因素源於宏觀經濟情緒的改善。聯準會新任主席華許 (Kevin Warsh) 在歐洲央行論壇上表示， AI 正在以前所未有的速度發展，這場生產力革命未來將逐步傳導至供給側，市場將其言論視為貨幣寬鬆的積極信號，增加了對風險資產的需求。
機構需求疲弱
然而，在價格回升的背後，機構投資者仍保持謹慎。數據顯示，現貨比特幣 ETF 在 6 月份錄得自發行以來最大的單月淨流出，金額高達 45 億美元。其中，貝萊德 (BlackRock) 的 iShares 比特幣信託 (IBIT) 承受了最大壓力，單月流出 35.5 億美元。
分析指出，機構資金轉向 AI 相關資產是導致加密市場承壓的原因之一。投資者傾向於選擇具有明確基本面支撐的 AI 股票，而非純粹投機性的加密資產。
7 月「緩解性反彈」成共識？
從技術面來看，分析師認為比特幣能否維持在 60,000 美元上方是短期走勢的關鍵。若買方能守住此位，下一目標區間將指向 62,000 至 64,000 美元；反之，若失守則可能再次測試 58,000 美元的支撐位。
儘管面臨挑戰，許多交易員仍對 7 月持樂觀態度。根據歷史數據，比特幣常在經歷「紅色 6 月」的下跌後，於 7 月迎來綠色的緩解性反彈 (Relief Rally)。分析師預測，雖然 8 月可能重回跌勢，但 7 月應能見到價格進一步向上擴展。
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