鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-03 14:10

聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 在葡萄牙的論壇上表示，通膨風險已經減弱。這是自 6 月鷹派展望引發比特幣 ETF 持續流出以來，官方首次釋出較為溫和的信號。隨後公布的美國 6 月就業數據顯示，非農就業人數僅增加 5.7 萬人，低於預期，進一步削弱了市場對聯準會再次升息的押注，導致美元走弱並提振了包括加密貨幣與黃金在內的風險資產。

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比特幣此波表現與傳統科技股形成鮮明對比。由於市場對 AI 晶片需求感到擔憂，南韓綜合股價指數 (Kospi) 曾因三星與 SK 海力士市值暴跌而大跌 7.9%。然而，加密市場並未受到波及，比特幣展現了近期少見的抗跌性，打破了資金從加密貨幣流向 AI 類股的輪動慣性。

強勁的空頭擠壓加速了價格回升。數據顯示，過去 24 小時內有高達 2.81 億美元的空頭部位遭清算，其中以太幣 (ETH) 占據最大比例。以太幣與 Solana(SOL) 也受此激勵大幅走強，周漲幅分別約為 10% 與 19%。

技術分析師指出，比特幣已完成短線修復，支撐位成功從 58,500 美元上移至 61,100–61,300 美元區間。儘管目前結構轉向多頭，但分析師指出，行情若要確認全面反轉，必須穩定站上 62,100–62,700 美元 的關鍵阻力區。