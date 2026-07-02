微星入列首批通過EPEAT 2.0驗證夥伴 旗艦 AI 商務筆電獲銀牌認證
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (2) 日宣布，成為全球首批取得 EPEAT 2.0 驗證的啟動合作夥伴 (EPEAT 2.0 Launch Partner) 的品牌之一，彰顯微星於資訊科技產業的永續核心價值，落實對環境保護與企業社會責任的承諾與目標。
微星提到，作為此項永續承諾的具體實踐，微星 Prestige 13 AI+ Evo A2VMG 商務筆記型電腦經過涵蓋四大面向、共逾 80 項標準的 EPEAT 2.0 新版評估，於 2026 年 6 月 20 日正式取得 EPEAT 2.0 銀牌認證。
微星科技經營管理中心副總經理蔡維新表示，當產業從算力軍備競賽邁向 AI 代理（Agentic AI）全面落地的關鍵節點，科技的價值已不再只是追求效能，而是如何與環境共生。微星成為全球首批 EPEAT 2.0 啟動合作夥伴，不僅代表在端點裝置的綠色研發上取得突破，更是對全球價值鏈的長遠承諾。
蔡維新提到，未來，微星將以 SBTi 科學減碳為基石，將這套國際環保新標準，轉化為採購與供應鏈管理的核心 DNA，攜手上下游夥伴穩健轉型，在推動智慧升級的同時，共創負責任的永續未來。
由全球電子設備永續委員會 (GEC) 所推動的 EPEAT 標章，是全球最具權威的科技產品環境影響評估工具之一。全新的 EPEAT 2.0 標準涵蓋了「氣候變遷減緩 」、「資源永續利用 」、「減少關切化學物質」與「負責任的供應鏈 」四大核心面向。
身為 EPEAT 2.0 啟動合作夥伴，代表 MSI 不僅遵循規範，更是主動與最新版國際環保標準接軌。除了在產品導入 EPEAT 2.0 的四大永續準則，我們也進一步深化與供應鏈夥伴關係；透過在資源循環設計、安全化學品替代及落實供應鏈社會責任等面向攜手並進，穩健落實對環境保護與企業社會責任的承諾與目標。
Prestige 13 AI+ Evo A2VMG 產品的成功認證，其背後基石之一來自於 MSI 整體的氣候策略。MSI 的減碳路徑已正式通過 SBTi (科學基礎減量目標倡議) 驗證，承諾於 2035 年底前達成範疇一與二排放量減少 80%，並設定了範疇三的絕對減量目標，朝 2050 淨零碳排穩定邁進。未來，MSI 將擴大取得 EPEAT 2.0 認證的產品線，與價值鏈夥伴共創永續未來。
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