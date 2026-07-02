鉅亨網新聞中心 2026-07-02 16:39

港股主要指數周四 (2 日) 表現分化，早盤受權重科技股反彈帶動，主要指數一度均漲超 2%，但午後漲幅收窄，恒生科技指數更由升轉跌。截至收盤，恒生指數漲 0.76%，報 23055.03 點；國企指數漲 0.72%，報 7612.48 點；恒生科技指數下跌 0.40%，收於 4454.28 點。

今日市場的走強動力主要來自傳統產業與部分權重股。汽車板塊因 6 月交付數據亮眼而集體拉升，龍頭比亞迪股份大漲 8.07%，其 6 月銷量達 40.35 萬輛創歷史新高。黃金股受美聯準會官員中性偏鴿的言論影響，市場預期短期加息概率有限，帶動現貨金價回升至 4114 美元，中國黃金國際與靈寶黃金分別大漲約 11.4% 及 10.4%。

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此外，豬肉股因全國豬價重返「10 元時代」並迎來週期拐點，德康農牧大漲 13%，牧原股份漲 10%。醫藥板塊中的減肥藥概念表現活躍，石藥集團、信達生物等漲幅居前。

與上述板塊的強勢形成鮮明對比，科技硬體板塊遭遇重創。市場傳出科技巨頭 Meta 計劃將重心從 AI 模型轉向雲端業務並出租過剩算力，引發投資者對 AI 基礎設施投資見頂及產能過剩的恐慌。這導致半導體與光通訊板塊暴跌，長飛光纖光纜收跌 22.36%，兆易創新跌逾 18%，中芯國際亦跌 10.07%。此外，PCB 概念股因前期過熱及大股東減持壓力，如建滔集團遭大股東套現，導致建滔積層板大跌 15.48%。

展望後市，中信建投指出，6 月製造業 PMI 回升至 50.3% 且重返擴張區間，顯示外需回暖支撐工業生產。然而，新舊動能持續分化，高技術製造業景氣度較高，而傳統原材料行業仍在築底，預計未來政策支持將增強內需的托底作用。