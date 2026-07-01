鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-01 16:20

根據新加坡市區重建局 (URA) 周三 (1 日) 發布的初步數據，新加坡私人住宅價格在 2026 年第二季上漲 0.5%，這已是房價連續第七個季度增長。然而，與第一季 0.9% 的漲幅相比，增速已明顯放緩，創下過去兩年來的最低季度增長紀錄。

新加坡房價連七季上漲 但增速明顯放緩(圖:shutterstock)

分析師認為，這代表著新加坡房市正從疫情後的快速擴張，轉向更為永續且平衡的發展階段。

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地區表現：豪宅市場一枝獨秀

在非有地住宅 (Non-landed) 領域中，各區域表現呈現顯著分化。核心中央區 (CCR) 表現最為堅韌，價格季增 2%，成為該季唯一錄得增長的區域。相較之下，其他中央區 (RCR) 與中央區以外 (OCR) 則分別下跌 1.4% 與 0.2%，主要受前一季基期較高以及缺乏新項目支撐影響。

同時，有地住宅 (Landed property) 在第二季表現強勁，價格大幅反彈 2.6%，創下該類別價格指數的歷史新高。專家預計，隨著多數交易集中在 500 萬至 1,000 萬新加坡元之間，有地住宅的全年增長可望達到 3% 至 5%。

交易趨勢：低總價物件占比提升

第二季私人住宅成交量約為 5,358 至 5,420 單位，與第一季基本持平。然而，整體價格指數受到郊區 (OCR) 中低價位住宅成交比例上升的拖累。

數據顯示，第二季售價低於 200 萬新幣的新房成交量從上一季的 631 套激增至 1,016 套；同時，每平方英尺單價低於 2,000 新幣的物件交易量更成長了六倍。

未來展望：下半年新盤供應高峰

展望 2026 年下半年，市場預計將迎來新一波供應潮，約有 12 個新項目 (共計 3,567 個單位) 準備入市。重點項目包括提供逾 1,200 個單位的 Thomson Reserve，以及 Lentor Gardens Residences 和 Dunearn House。