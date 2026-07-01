鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-01 13:30

人形機器人邁向高度擬人化與量產化新里程。中國優必選周二 (6 月 30 日) 在深圳正式發表全尺寸超仿生人形機器人「優世界 U1」系列，分為半身版 U1 Lite，售價 11.98 萬元 (人民幣，下同)、全身高配版 U1 Pro(16.98 萬元) 及高動態全身版 U1 Ultra 男 / 女版(99 萬 / 88 萬元)。

自 6 月 2 日開放預售以來，全通路累計訂單已突破 1.3 萬台，相當於優必選 2025 年工業人形機器人出貨量的十倍，顯示消費級陪伴機器人市場需求強勁。

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U1 Pro 全身具 88 個自由度，頭部搭載 19 個主動面部自由度，可呈現超過 300 種複合微表情，皮膚毛孔、指紋、唇紋與皮下血管清晰可見。

仿生頸椎採用雙支點四連桿結構，語音與唇形同步延遲控制在 20 毫秒內，大幅降低「機器人感」。

軟體方面，U1 搭載「情感大模型」，可識別 20 餘種細粒度情緒，準確率超 90%，並配備記憶庫 Agent Memory OS，實現無喚醒詞主動交互，例如用戶加班回家時，機器人可透過視覺判斷疲憊狀態，主動詢問是否需要調整空調或播放舒緩音樂。

優必選強調，U1 系列是全球首款可量產的全尺寸全仿生陪伴機器人。該公司總經理譚旻指出，仿生量產工藝是最難複製的壁壘，頭部零組件物料達兩、三千顆，佔整機物料成本六成以上，必須在等比例頭顱內完成微型化與散熱設計。此外，機械剛體控制與矽膠皮膚運動規律的差異，也需透過自研算法解決。

優必選創始人兼執行長周劍認為，工業場景機器人未來將走向硬體同質化，而家庭場景具備更長期的應用紅利。U1 系列瞄準日常陪伴、情緒支持、養老照護及高端家務等市場。

針對隱私與倫理問題，U1 採取數據本地化處理、用戶完全掌控權限，並建立三級審查機制與法律專委會，確保合規透明。