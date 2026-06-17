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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.51元上修至9.85元，其中最高估值11.8元，最低估值6.5元，預估目標價為78.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.8(11.8)
|10.5
|11.39
|最低值
|6.5(6.5)
|4.6
|4.6
|平均值
|9.52(9.44)
|7.7
|7.17
|中位數
|9.85(9.51)
|7.06
|6.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|447.51億
|390.00億
|342.43億
|最低值
|312.50億
|309.06億
|293.46億
|平均值
|353.35億
|329.44億
|322.15億
|中位數
|348.12億
|321.87億
|324.34億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|-2.34
|營業收入
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
|301.53億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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