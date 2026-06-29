鉅亨網編輯林羿君
那斯達克綜合指 (IXIC) 上周連跌五個交易日，創下今年以來最長連跌紀錄，累計跌幅達 4.6%。該科技權值指數的跌幅是同期標普 500 指數的兩倍以上，這反映了兩件事：市場對 AI 題材轉趨謹慎，同時資金正從科技股流向對景氣循環更敏感的產業，市場正出現明顯的「擴散效應」。
近年來，不少投資人透過逢低布局科技股獲得豐厚報酬，但摩根士丹利策略師 Mike Wilson 領導的團隊認為，這次投資人恐怕需要更加精挑細選。
部分原因是 Wilson 認為，受惠於市場整體獲利復甦遭低估，類股輪動的趨勢仍將延續。在油價下跌且聯準會（Fed）的鷹派立場可能不如市場預期強硬的環境下，他較看好非必需消費品、運輸及區域銀行股。
不過，Wilson 也警告，近期半導體股波動加劇，使市場難以維持對該族群歷來偏高的持股比重。
Wilson 認為，超大規模雲端服務商（Hyperscalers）股價近期轉弱，加上市場對企業獲利預期過於樂觀，都對半導體族群形成逆風。
他表示，資金開始撤出超大規模雲端服務商，可能是半導體股即將進入一段相對疲弱期的領先訊號。由於半導體是 Hyperscalers 資本支出的主要受惠者，而目前市場對半導體企業每股盈餘（EPS）上修的廣度已逼近歷史高點，後續進一步上修空間恐受限制。
Wilson 甚至將半導體比喻為今年最新一波「大宗商品式」飆漲行情，並指出其走勢與白銀類股相似，只是落後約四個月，這項比較對多頭而言恐非好消息。
他認為，如果市場廣度的擴張趨勢能夠持續，半導體股的價格動能就需要先走向高峰，而目前看來，這樣的情況似乎正按部就班地發生。
Wilson 最後強調，這並不代表半導體產業景氣循環已經結束，但短期內若股價動能減弱，將為市場其他族群創造相對優勢，讓非必需消費品、運輸等類股有機會跑贏大盤。
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