鉅亨網編輯林羿君 2026-06-30 04:20

近年來，不少投資人透過逢低布局科技股獲得豐厚報酬，但摩根士丹利策略師 Mike Wilson 領導的團隊認為，這次投資人恐怕需要更加精挑細選。

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部分原因是 Wilson 認為，受惠於市場整體獲利復甦遭低估，類股輪動的趨勢仍將延續。在油價下跌且聯準會（Fed）的鷹派立場可能不如市場預期強硬的環境下，他較看好非必需消費品、運輸及區域銀行股。

不過，Wilson 也警告，近期半導體股波動加劇，使市場難以維持對該族群歷來偏高的持股比重。

以費城半導體指數 (SOX) 為例，該指數前一周才大漲 7.3%，但上周隨即重挫 7.9%，凸顯波動劇烈。

Wilson 認為，超大規模雲端服務商（Hyperscalers）股價近期轉弱，加上市場對企業獲利預期過於樂觀，都對半導體族群形成逆風。

他表示，資金開始撤出超大規模雲端服務商，可能是半導體股即將進入一段相對疲弱期的領先訊號。由於半導體是 Hyperscalers 資本支出的主要受惠者，而目前市場對半導體企業每股盈餘（EPS）上修的廣度已逼近歷史高點，後續進一步上修空間恐受限制。

Wilson 甚至將半導體比喻為今年最新一波「大宗商品式」飆漲行情，並指出其走勢與白銀類股相似，只是落後約四個月，這項比較對多頭而言恐非好消息。

他認為，如果市場廣度的擴張趨勢能夠持續，半導體股的價格動能就需要先走向高峰，而目前看來，這樣的情況似乎正按部就班地發生。