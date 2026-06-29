鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-29 11:31

由貿協主辦的台灣國際醫療暨健康照護展 (Medical Taiwan) 於上周六 (27) 日圓滿落幕，為期三天的展覽共吸引來自 63 個國家的參觀者前來採購交流。貿協表示，此次吸引日、美、英、德等 46 國共 107 位國際買主，與近 200 家參展廠商進行近 580 場次商談，預計創造 1.687 億美元商機，也展現台灣智慧醫療產業的國際競爭優勢。

貿協表示，此屆 Medical Taiwan 展上，台灣憑藉半導體、精密儀器、電子組裝等完整產業鏈優勢，結合醫療器材製造實力與 AI 智慧醫療創新技術，持續提升國際市場競爭力，吸引國際買主來台尋求合作。此次前五大買主來源國依序為日本、泰國、越南、菲律賓及韓國，本屆展覽吸引近 20 個國際買主組團來台參觀採購。

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其中首次來臺的買主團包括沙烏地阿拉伯、澳洲、匈牙利、印度及越南等新興與重點市場的醫材製造商協會、醫療軟體協會及醫院協會等，也展現 Medical Taiwan 作為亞洲智慧醫療商貿交流平台的國際吸引力。

貿協指出，本屆展會成果亦獲參展廠商肯定，有多家業者表示，今年國際買主人數及來源市場均較往年更加多元，對智慧醫療、數位健康及高值醫材產品詢問熱絡，顯示全球市場對台灣醫療科技解決方案需求持續升溫，凸顯 Medical Taiwan 已成為國際買主掌握產業趨勢、拓展合作夥伴及布局亞洲市場的重要平台。