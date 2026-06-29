鉅亨網新聞中心 2026-06-29 15:30

隨著 AI 短劇在 2026 年於中國市場迎來爆發式增長，僅今年前兩個月，全網在播的 AI 劇與漫劇總數已達 12.78 萬部，規模是 2025 年全年的兩倍。然而，儘管產量激增，行業爆款率卻下滑至 0.117%，僅有 30 部作品播放量破億。

創作者正面臨著工具割裂、生成效果不穩定 (如「抽盲盒」) 以及高昂的 Token 調用成本 (被戲稱為「Token 刺客」) 等嚴峻挑戰。

‌



在此背景下，Agnes AI(又稱 Agens) 採取了顛覆性的策略，自 2026 年 6 月 1 日起，宣佈在全球範圍內無限期、免費開放其 Agnes 2.0 全模態模型 API，涵蓋文本、圖片與影音模型。

這項舉措顯著降低了創作者在前期試錯階段的經濟壓力，據統計，該模型 API 的單周調用量已突破 4.66 兆個 Token，顯示出市場對於低成本創作工具的迫切需求。

為了將底層的免費能力轉化為實際生產力，Agnes 進一步推出了 PC 端一站式創作平台 Pavo。該平台集成了劇情短片、Agent、圖片生成與影音生成四大功能塊，旨在解決過去需要在不同平台間反覆切換素材的痛點。

Pavo 引入了素材快速引用功能，讓用戶無需下載即可在不同製作步驟間共用角色與場景資產，實現創作流程的無縫銜接。

在核心技術上，Pavo 搭載了名為 Harness 的智慧調度系統。該系統能將創作者的一句話需求自動拆解為劇本、角色設定及分鏡腳本，並透過多個專業 Agent 協同運作，扮演導演、編劇與分鏡師的角色。

此外，智慧模型路由方案能根據任務難度，自動適配最合適的模型：常規場景優先調用免費的 Agnes 2.0 模型，而高難度運鏡則調用高性能模型，從而兼顧生成的靈活性與性價比。

業者指出，這種從「單點生成」轉向「連續創作流程」的模式，象徵著 AI 影音正走向專業化時代。雖然目前在角色一致性與複雜動作處理上仍有進步空間，但隨即將上線的 Agnes-Video-2.5-preview，預計將在生成速度、物理規律還原及運鏡細節上迎來顯著提升，並延續全球免費政策。