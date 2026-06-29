鉅亨網編輯林羿君 2026-06-29 14:12

國際清算銀行（BIS）警告，AI 領域的激烈競爭恐導致投資支出過度膨脹，不僅威脅科技龍頭的獲利能力，更可能引發劇烈逆轉，進而將部分經濟體推向衰退深淵。

BIS 在周日 (28 日) 發布的年度全球經濟展望報告中指出，全球五大超大規模雲端業者（hyperscalers）預計在 2025 年至 2026 年間，將投入超過 1 兆美元的資本支出用於 AI 相關建設。

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總經理卡斯（Pablo Hernández de Cos）表示，這場爭奪市占率的競賽，可能已導致過度投資。如果 AI 最終未能達到市場預期，整個產業將變得更加脆弱，並可能使當前的投資熱潮戛然而止。

BIS 表示，歷史上多次大規模資金快速湧入新技術的案例，例如 1830 年代的運河建設、1840 年代的英國鐵路、1920 年代末期的電氣化，以及 1990 年代末的網路泡沫，最終都以泡沫破裂收場，並造成嚴重經濟衝擊。

報告指出：「這些事件最終都伴隨投資反轉，並引發整體經濟衰退。目前 AI 投資熱潮的規模與速度，以及市場對生產力大幅提升的期待，都與這些歷史案例有相似之處，凸顯短期內潛在的下行風險。」

不過，BIS 經濟學家也認為，AI 雖然在投資回報不如預期時，可能重演過去新技術泡沫的風險，但從長期來看，其對經濟的影響可能截然不同。

BIS 直言，目前股市估值顯示，投資人對所面臨的風險存在一定程度的「自滿」。近期全球科技股波動加劇，正反映市場擔憂，在投入龐大資金後，AI 獲利可能不如預期。

BIS 警告，若股市大幅回檔，對經濟的負面衝擊可能比過去同規模的修正更為嚴重，因為過去幾十年來，家庭資產配置中股票的比重顯著增加；一旦估值修正，其帶來的負面財富效應將更為顯著，導致消費出現比以往更激烈的緊縮。

即便多數 AI 巨頭位於美國，但市場修正的經濟代價恐不侷限於美國。

鑑於美股在全球市值中占比過高，價格暴跌將波及全球投資人。然而，BIS 並未建議各國央行透過升息來遏止投資熱潮，理由是目前後果尚存高度不確定性。

卡斯直言，現階段就對各國央行應如何因應提出具體政策建議，並不明智。

除了獲利不如預期可能導致融資突然中斷外，AI 的快速發展與部署也面臨電力、先進半導體與電網設備等供應瓶頸的挑戰。

BIS 指出，這些短期短缺可能加劇投資過熱，企業為了透過長約鎖定未來產能，反而讓自身更暴露於需求落空的風險中。

同時，對能源與晶片的貪婪需求，在各國通膨早已高於央行目標之際，更恐進一步助長通膨壓力。BIS 表示，運算能力需求激增正推升電價與投入成本，並可能外溢至整體物價。