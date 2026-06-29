鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-29 13:30

儘管全球地緣政治局勢持續緊張，金價近期仍因通膨擔憂與美國聯準會 (Fed) 的鷹派信號而出現回落。受市場預期聯準會可能在今年晚些時候及未來持續升息的影響，金價已觸及近 8 個月來的低點。

通膨壓力與升息預期籠罩 金價下挫 但各國央行增持意願創紀錄(圖:shutterstock)

現貨金價在周一 (29 日) 亞洲交易時段下跌 0.8%，來到每盎司 4,055.50 美元；黃金期貨則下跌 0.7% 至 4,069.25 美元。

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金價表現疲軟主因在於強勢美元與高美債殖利率。根據 CME Fedwatch 顯示，市場目前預期聯準會到 2026 年底前有超過 30% 的機率會調升利率。由於黃金本身不產生利息，高利率環境增加了投資黃金的機會成本，進而壓低金價。

儘管金價今年已下跌超過 8%，但全球央行增持黃金的意願卻逆勢上揚。景順 (Invesco) 的調查顯示，超過三分之一的央行計畫在 2029 年前增加黃金配置。