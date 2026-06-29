鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
中國商務部 29 日（周一）宣布，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將防衛研究所等參與提升日本軍事實力的 20 家日本實體列入出口管制管控名單。
中國商務部將採取以下措施：
一、禁止出口經營者向上述 20 家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中華人民共和國的兩用物項轉移或提供給上述 20 家實體；正在展開的相關活動應當立即停止。
二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。
本公告自公布之日起正式實施，以下是出口管制管控名單：
1. 防衛研究所（National Institute for Defense Studies）
地址：日本東京都新宿區市谷本村町 5 番 1 號
郵編：162-8808
2. 陸上裝備研究所（Ground Systems Research Center）
地址：日本神奈川縣相模原市中央區淵野邊 2-9-54
郵編：252-0206
3. 艦艇裝備研究所（Naval Systems Research Center）
地址：日本東京都目黑區中目黑 2-2-1
郵編：153-0061
4. 航空裝備研究所（Air Systems Research Center）
地址：日本東京都立川市榮町 1-2-10
郵編：190-8533
5. 日鋼特機株式會社（NIKKO TOKKI Co., Ltd.）
地址：日本東京都品川區大崎 1-11-1 門戶城市大崎西塔 1005 號
郵編：141-0032
6. 日鋼 YPK 商事株式會社（NIKKO-YPK SHOJI Co., Ltd.）
地址：日本東京都品川區大崎一丁目 11 番 1 號門戶城市大崎西塔 10 層
郵編：141-0032
7. 三菱電機防衛與空間技術株式會社（Mitsubishi Electric Defense and Space Technologies Corporation）
地址：日本東京都品川區大崎 1-15-9
郵編：141-0032
8. 三菱電機軟件株式會社（Mitsubishi Electric Software Corporation）
地址：日本東京都港區濱松町二丁目 4 番 1 號世界貿易中心大廈南館 29 層
郵編：105-5129
9. 三菱電機工程株式會社（Mitsubishi Electric Engineering Company, Limited）
地址：日本東京都港區芝 5-34-2 三田町露台
郵編：108-0014
10. 三菱精密株式會社（Mitsubishi Precision Company, Limited）
地址：日本東京都港區港南一丁目 6 番 41 號芝浦水晶品川 8 層
郵編：108-0075
11. 三菱重工海洋技術株式會社（MHI Oceanincs Co., Ltd.）
地址：日本長崎縣諫早市津久葉町 6-53
郵編：854-0065
12. 三菱重工相模高科技株式會社（MHI Sagami High-tech, Ltd.）
地址：日本神奈川縣相模原市中央區田名 3000 番地
郵編：252-5293
13. 三菱重工物流技術株式會社（MHI Logitec Co., Ltd.）
地址：日本愛知縣小牧市大字東田中 1200 番地
郵編：485-0826
14. 光和興業株式會社（KOWA KOGYO, Ltd.）
地址：日本長崎市出島町 1 番 14 號出島朝日生命青木大廈 8 層
郵編：850-0862
15. 菱重特殊車輛服務株式會社（MHI Special Vehicles Parts Supply & Technical Service Co., Ltd.）
地址：日本東京都新宿區片町 4 番 3 號（曙橋 SHK 大廈 3 層）
郵編：160-0001
16. 三菱重工海事技術株式會社（MHI Maritech, Co., Ltd.）
地址：日本長崎縣長崎市飽之浦町 1-1
郵編：850-8610
17. KGM 株式會社（Kawajyu Gifu Manufacturing Co., Ltd.）
地址：日本岐阜縣各務原市川崎町 1 番地
郵編：504-0971
18. 日本飛機株式會社（NIPPI Corporation）
地址：日本神奈川縣橫濱市金澤區昭和町 3175 番地
郵編：236−8540
19. 福圖尼奧株式會社（Fortunio Co., Ltd.）
地址：日本東京都目黑區洗足 2-16-19
郵編：152-0012
20. 青木精密工業株式會社（Aoki Seimitsu Kogyo Co., Ltd.）
地址：日本埼玉縣川口市差間 3-38-12
郵編：333-0816
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