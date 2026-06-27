鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-27 16:00

《MarketWatch》報導，光通訊概念股近年已成為 AI 投資熱潮中最受矚目族群之一，但周五 (26 日) 市場賣壓湧現，讓這波強勁漲勢踩下煞車。

Lumentum(LITE-US) 與 Coherent(COHR-US) 周五分別下跌逾 5% 及 6%。不過，受惠於市場看好光互連技術可望取代傳統銅纜，成為 AI 資料中心更快速、更高效率的傳輸方案，兩家公司股價今年仍已翻倍。

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追蹤光通訊產業的 ETF 同樣承壓，包括 Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF(EUV-US) 及 Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF(FOTO-US)，均下跌超過 4%。

市場疲弱部分來自亞洲科技股持續修正。韓國 KOSPI 指數周五重挫近 6%，其中記憶體大廠 SK 海力士及三星電子均出現明顯跌幅。

日本上市的軟銀 (SoftBank) 股價暴跌逾 12%。因《紐約時報》周四報導，軟銀支持的 OpenAI 可能將首次公開募股 (IPO) 延後至明年。

Tickmill Group 策略師 Patrick Munnelly 表示，「市場擔心的不只是軟銀何時可能退出投資，更重要的是，AI 商業化進展是否夠快，足以支撐目前整個生態系已反映的高估值與龐大資本投入。」

公司管理 FOTO ETF 的 Matthew Tuttle 表示，OpenAI 可能延後 IPO 的消息確實對市場不利，但並非唯一原因。自 SpaceX 本月稍早上市後，投資人便開始賣出過去漲幅過大的成長股，無論散戶或法人皆是如此。

Tuttle 表示，「光子學 (Photonics) 技術很可能會成為繼記憶體之後，AI 供應鏈的下一個瓶頸。但相關個股已累積相當大漲幅，不可能一路直線上漲。」他也指出，近期通膨數據仍偏高，同樣對市場情緒造成壓力。

儘管美光 (Micron Technology)(MU-US) 本周公布亮眼財報，再次證明 AI 需求依然強勁，但投資人開始把焦點放在記憶體價格持續攀升，以及供需失衡恐長期存在，對整個 AI 產業鏈帶來的影響。

蘋果 (AAPL-US) 周四宣布調漲 MacBook 與 iPad 售價，執行長庫克 (Tim Cook) 稍早已警告，受記憶體等零組件成本飆升影響，產品漲價已「無可避免」。微軟 (MSFT-US) 同日也宣布調高 Xbox 遊戲主機售價，並預估至 2027 年秋季，儲存裝置與記憶體成本將再翻倍。

分析師：AI 基建長線仍值得看好

Gabelli Funds 基金經理人 Hendi Susanto 表示，近期回檔主要來自市場資金輪動、獲利了結，以及投資人開始擔心部分個股估值過高。不過，他仍看好打造「AI 基礎設施核心零組件」的企業。

另一方面，《The Information》周四報導，美國川普政府出於國家安全考量，已要求 OpenAI 分階段推出下一代 GPT-5.6 模型，初期僅向政府核准的合作夥伴開放。

數周前，美國政府也曾因擔憂 Anthropic 旗下 Mythos 大型 AI 模型容易遭駭，而對其祭出出口限制。

Wedbush 分析師 Matt Bryson 表示，市場對先進 AI 模型推出時程的不確定性，可能也是周五 AI 概念股遭拋售的原因之一。

他指出，若新模型推出延後，將影響 AI 推論需求，也就是 AI 模型實際運算與部署所需的算力需求，「這將對整個科技產業帶來重大負面影響。」