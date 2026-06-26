鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-27 07:00

隨著科技股持續走弱，SanDisk 周五下跌 10.4%，收在 2,090.71 美元。蘋果 (AAPL-US) 調漲 MacBook 與 iPad 售價，以及市場傳出 OpenAI 首次公開募股 (IPO) 時程可能延後，都讓華爾街投資人情緒轉趨保守。

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值得注意的是，儘管 SanDisk 周四因美光財報激勵一度飆升 22%，但本周股價仍下跌約 4%。相較之下，美光本周跌約 0.1%。

分析師仍看好 NAND 前景

花旗分析師 Asiya Merchant 認為，相較於美光，SanDisk 對美光財報的反應更為正面，其實相當合理。她維持 SanDisk 股票買進評級，並將目標價由 2,025 美元調升至 2,500 美元。

Merchant 表示，美光最新財報顯示，NAND 市場供給吃緊的情況將延續至明年。需求持續成長，加上價格議價能力提升，對 SanDisk 而言是一大利多。

NAND 是一種快閃記憶體，可在斷電後持續保存資料，廣泛應用於 SSD、智慧型手機及各類儲存裝置。

華爾街普遍認為，代理式 AI(Agentic AI) 的快速發展，需要更大量的資料儲存空間，因此持續推升 NAND 需求。

SanDisk 早已享受到 AI 帶動記憶體需求成長的紅利。今年以來，SanDisk 股價已大漲 780%，若以過去 12 個月計算，累計漲幅更高達 4,307%。

雖然部分技術指標顯示，SanDisk 股價可能已進入超買區，短線存在回檔壓力，但分析師整體仍維持樂觀看法。