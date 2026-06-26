鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-26 19:50

義大利對微軟展開調查 質疑Microsoft 365漲價及AI捆綁策略(圖:shutterstock)

根據 AGCM 的聲明，微軟被指控未充分告知消費者 Microsoft 365 服務中已整合了 Copilot 和 Designer 等人工智慧 (AI) 工具。監管機構指出，微軟向消費者提供的資訊過於零散，導致用戶無法清楚理解服務內容的重大變更，進而難以在資訊充足的情況下決定是否續約。

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更具爭議的是微軟的訂閱轉移機制。調查顯示，除非消費者主動選擇退出 (opt-out)，否則系統會自動將用戶轉入價格更高的全新訂閱方案。AGCM 認為，這種「預設升級」的架構不當地限制了消費者的選擇自由，並壓縮了其談判自主權，因此可能被視為一種「侵略性」的商業做法。

此次調查背景正值微軟積極推動 AI 普及化。報導指出，微軟一直試圖將免費的 Copilot 用戶轉化為付費用戶，而將 AI 功能摺疊進既有的高價方案被視為提升轉化率的一種手段。然而，這種將 AI 特色強制併入成熟軟體並藉此漲價的策略，已引起各國監管機構的警覺。

除了義大利，微軟目前在澳洲也因隱藏較便宜的方案而面臨訴訟，在瑞士則因大幅調漲授權費受到調查。

儘管微軟的 Microsoft 365 新價格預計於 2026 年 7 月 1 日如期生效，但此次調查象徵著歐洲監管機構對 AI 定價透明度的審查日益嚴查。AGCM 強調，啟動調查僅是程序性的步驟，並不代表最終的違法裁定。