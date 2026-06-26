鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-26 19:03

台股今 (26) 日暴跌 1,683 點，為史上第三大收盤跌點，收在 44,571 點，一舉摜破十日線、月線以及 4 萬 5 千點大關，外資持續賣超 1,413.89 億元，為歷史第二大賣超金額；本周外資刷出史上第一大、第二大賣超紀錄，使得單周賣超金額也創下 3,312.37 億元最大紀錄。

在外資連續四天共瘋狂賣超 3996.94 億元，衝擊台股本周自歷史高點 48218.87 點連續崩跌，單周大跌 1893.44 點，除創下最大單周跌點外，高低振幅更達 3764 點；6 月以來賣超已達 5969.5 億元，累計今年以來外資已自台股提款 9463.09 億元。

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三大法人今日合計賣超 2,055.28 億元，其中，外資賣超 1,431.89 億元，呈現連 4 賣，自營商同步調節 707.34 億元，也是連 4 賣，投信逆勢加碼 83.95 億元，已連 4 買；台指期方面，外資減碼空單 4,660 口，未平倉空單口數降至 76,391 口。

外資買超則敲進記憶體類股以及避險意味濃厚的債券 ETF，買進旺宏 (2337-TW)、南茂 (8150-TW) 共 7.6 萬張，群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)、中信美國公債 20 年 (00795B-TW)、中信優息投資級債 (00948B-TW)，合計共 16.3 萬張。