鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (26) 日暴跌 1,683 點，為史上第三大收盤跌點，收在 44,571 點，一舉摜破十日線、月線以及 4 萬 5 千點大關，外資持續賣超 1,413.89 億元，為歷史第二大賣超金額；本周外資刷出史上第一大、第二大賣超紀錄，使得單周賣超金額也創下 3,312.37 億元最大紀錄。
在外資連續四天共瘋狂賣超 3996.94 億元，衝擊台股本周自歷史高點 48218.87 點連續崩跌，單周大跌 1893.44 點，除創下最大單周跌點外，高低振幅更達 3764 點；6 月以來賣超已達 5969.5 億元，累計今年以來外資已自台股提款 9463.09 億元。
三大法人今日合計賣超 2,055.28 億元，其中，外資賣超 1,431.89 億元，呈現連 4 賣，自營商同步調節 707.34 億元，也是連 4 賣，投信逆勢加碼 83.95 億元，已連 4 買；台指期方面，外資減碼空單 4,660 口，未平倉空單口數降至 76,391 口。
外資今日賣超瞄準面板雙虎以及各類型 ETF，包括指數型、主動式與高股息 ETF，其中，大砍群創 (3481-TW) 15.2 萬張，友達 (2409-TW) 也有 6.1 萬張。
ETF 包括主動統一升級 50(00403A-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW)、主動富邦台灣龍耀 (00405A-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW)、主動國泰動能高息 (00400A-TW)，都入列外資賣超前十名，合計賣超張數高達 60.8 萬張。
外資買超則敲進記憶體類股以及避險意味濃厚的債券 ETF，買進旺宏 (2337-TW)、南茂 (8150-TW) 共 7.6 萬張，群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)、中信美國公債 20 年 (00795B-TW)、中信優息投資級債 (00948B-TW)，合計共 16.3 萬張。
自營商與外資有志一同，敲進旺宏近 2 千張，並調節群創與友達共 3 萬張；投信則主要調節主動統一台股增長 (00981A-TW)，賣超 1.7 萬張。
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