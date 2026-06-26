盤中速報 - 恆生指數下跌-460.86點至22616.05點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間26日02:11，恆生指數下跌460.86點（或2%），暫報22616.05點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.54%
- 近 1 月：-9.88%
- 近 3 月：-8.92%
- 近 6 月：-10.62%
- 今年以來：-9.96%
焦點個股
電子零件概念領跌-7.03%。其中 通達集團(00698-HK) 下跌 15.46% ; 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 11.49% ; 瀚源控股(00439-HK) 下跌 9.62% 。
其他金融概念領跌-5.39%。其中 高裕金融(08221-HK) 下跌 13.5% ; 寶積資本(08168-HK) 下跌 11.49% ; 富銀融資股份(08452-HK) 下跌 11.48% 。
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