A股港股

盤中速報 - 恆生指數下跌-460.86點至22616.05點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日02:11，恆生指數下跌460.86點（或2%），暫報22616.05點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.54%
  • 近 1 月：-9.88%
  • 近 3 月：-8.92%
  • 近 6 月：-10.62%
  • 今年以來：-9.96%

焦點個股


電子零件概念領跌-7.03%。其中 通達集團(00698-HK) 下跌 15.46% ; 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 11.49% ; 瀚源控股(00439-HK) 下跌 9.62% 。

其他金融概念領跌-5.39%。其中 高裕金融(08221-HK) 下跌 13.5% ; 寶積資本(08168-HK) 下跌 11.49% ; 富銀融資股份(08452-HK) 下跌 11.48% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生指數電子零件其他金融

相關行情

台股首頁我要存股
恆生指數22632.70-1.92%
通達集團1.610-17.0%
舜宇光學科技59.600-11.0%
瀚源控股0.470-9.62%
高裕金融2.050-13.5%
寶積資本0.077-11.5%
富銀融資股份0.270-11.5%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty