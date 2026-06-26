A股港股

盤中速報 - 恆生科技指數下跌-152.87點至4253.05點，跌幅3.47%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日01:06，恆生科技指數下跌152.87點（或3.47%），暫報4253.05點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.31%
  • 近 1 月：-9.52%
  • 近 3 月：-10.5%
  • 近 6 月：-19.88%
  • 今年以來：-20.12%

焦點個股


電子零件概念領跌-6.23%。其中 通達集團(00698-HK) 下跌 12.89% ; 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 11.87% ; 高偉電子(01415-HK) 下跌 8.57% 。

大中華區概念領跌-5.32%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 7.02% ; ＸＬ二南方滬深三(07233-HK) 下跌 6.06% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 4.1% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數電子零件大中華區

相關行情

台股首頁我要存股
通達集團1.610-17.0%
舜宇光學科技59.550-11.1%
高偉電子21.960-8.65%
ＸＬ二南方恒科2.816-7.67%
ＸＬ二南方滬深三5.345-6.06%
ＦＬ二南方國指2.292-4.18%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty