A股港股

盤中速報 - 恆生指數下跌-513.64點至22563.27點，跌幅2.23%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日11:17，恆生指數下跌513.64點（或2.23%），暫報22563.27點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.54%
  • 近 1 月：-9.88%
  • 近 3 月：-8.92%
  • 近 6 月：-10.62%
  • 今年以來：-9.96%

焦點個股


電子零件概念領跌-6.44%。其中 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 13.21% ; 高偉電子(01415-HK) 下跌 11.15% ; 通達集團(00698-HK) 下跌 9.79% 。

大中華區概念領跌-5.92%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 7.67% ; ＸＬ二南方滬深三(07233-HK) 下跌 6.59% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 4.85% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生指數電子零件大中華區

相關行情

台股首頁我要存股
恆生指數22644.49-1.87%
舜宇光學科技58.750-12.3%
高偉電子21.680-9.82%
通達集團1.750-9.79%
ＸＬ二南方恒科2.842-6.82%
ＸＬ二南方滬深三5.315-6.59%
ＦＬ二南方國指2.288-4.35%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty