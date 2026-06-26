盤中速報 - 恆生指數下跌-481.64點至22595.27點，跌幅2.09%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間26日10:45，恆生指數下跌481.64點（或2.09%），暫報22595.27點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.54%
- 近 1 月：-9.88%
- 近 3 月：-8.92%
- 近 6 月：-10.62%
- 今年以來：-9.96%
焦點個股
電子零件概念領跌-6.35%。其中 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 12.16% ; 瀚源控股(00439-HK) 下跌 10.58% ; 高偉電子(01415-HK) 下跌 7.65% 。
大中華區概念領跌-5.44%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 7.21% ; ＸＬ二南方滬深三(07233-HK) 下跌 5.71% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 4.77% 。
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