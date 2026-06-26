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盤中速報 - 恆生指數下跌-481.64點至22595.27點，跌幅2.09%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日10:45，恆生指數下跌481.64點（或2.09%），暫報22595.27點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.54%
  • 近 1 月：-9.88%
  • 近 3 月：-8.92%
  • 近 6 月：-10.62%
  • 今年以來：-9.96%

焦點個股


電子零件概念領跌-6.35%。其中 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 12.16% ; 瀚源控股(00439-HK) 下跌 10.58% ; 高偉電子(01415-HK) 下跌 7.65% 。

大中華區概念領跌-5.44%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 7.21% ; ＸＬ二南方滬深三(07233-HK) 下跌 5.71% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 4.77% 。


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恆生指數22541.04-2.32%
舜宇光學科技58.600-12.5%
瀚源控股0.500-3.85%
高偉電子21.340-11.2%
ＸＬ二南方恒科2.810-7.87%
ＸＬ二南方滬深三5.285-7.12%
ＦＬ二南方國指2.266-5.27%

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