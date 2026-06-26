鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-26 11:27

全球汽車產業加速朝向電動化、智慧化以及軟體重新定義車輛發展，先進駕駛輔助系統、智慧座艙到車聯網服務，車輛加速導入高階車載運算平台，創新功能皆高度依賴穩定且安全的車用電子系統。車輛研究測試中心率先完成 FORD、GM 及 Stellantis 三大國際車廠最新版電磁相容（EMC）廠規認可，為全球首波取得完整認證資格的檢測機構之一，其展現台灣具備的自主車電驗證技術實力，也同步建立與國際車廠標準進行在地化驗證環境，助台廠快速切入全球供應鏈。

車輛中心董事長王正健表示，近百年的汽車發展正迎來史上最深刻的變革。隨著 AI 與電動車技術的融合與推進，車輛開始具備感知、思考與決策能力，帶動智慧座艙、人機互動及自動駕駛應用的快速發展，造成全球供應鏈的重組。電磁相容的驗證能量成為產業競爭力的重要基礎建設。掌握國際法規、驗證技術及測試場域，能協助產業更快進入市場。車輛中心在經濟部科技專案的支持下，持續投入研發與技術服務，輔導產業符合規範要求，讓台灣車輛產業在全球市場站上關鍵位階。

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當前車用電子與智慧化技術的飛速發展，賦予了自動駕駛系統實體 AI 的特性。核心運算不再侷限於雲端，也驅動了軟體定義車輛的全新模式。尤其車輛仰賴具備高頻寬、低延遲、高傳輸速率的新式通訊骨幹，以高效串聯光達、毫米波雷達、超音波感測器、高解析度攝影機、車載診斷設備、聯網通訊模組及高階中央運算電腦。

為此，在電磁相容性驗證領域，車輛中心全面布局國際驗證能量，滿足車電 AI 化進而提供產業升級需求的系統級車電驗證。這項驗證針對業者已朝移動式高功率、智慧化車電系統發展，其中所採用之高端運算器、多感測器融合、人機介面、車載高速通訊網路及高壓電源等，為產業提升車輛主動安全、優化系統整合，並實現高效能運作。