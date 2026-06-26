鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-26 09:40

美國總統川普週四 (25 日) 邀請農民代表赴白宮玫瑰園晚宴，並當場宣佈向國會提出 111 億美元農業援助補助請求，這是聯邦政府今年第二度對陷於困境的農業部門伸出援手。該案附於國防等補充撥款方案中，擬撥款 100 億美元協助玉米、大豆及水稻種植者，另 11 億美元救助受冬季風暴重創的佛州農戶。

白宮週四晚間同步發布強化再生農業行政命令。川普在晚宴中表示，伊朗戰後重建將帶來商機，「伊朗面臨糧食短缺，我們會拿他們的錢來採購美國小麥和黃豆，規模將相當龐大。」

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不過，伊朗戰爭已推升燃料與化肥價格，使受關稅政策衝擊的農民成本壓力加劇。

去年 12 月，美國已宣佈 120 億美元農業紓困並於年初開始撥付，若本次請求過關，兩波合計達 230 億美元，約等同川普首任期內因國際貿易中斷對農民造成的損失補償。

美國大豆協會主席、俄亥俄州農友 Scott Metzger 表示，臨時經濟援助將大幅協助農戶穩定經營，但內布拉斯加州農夫 Ben Steffen 坦言，援助雖值得感激，治本仍需「前後一致的貿易政策」。