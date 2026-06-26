鉅亨網編譯陳韋廷
美國總統川普週四 (25 日) 邀請農民代表赴白宮玫瑰園晚宴，並當場宣佈向國會提出 111 億美元農業援助補助請求，這是聯邦政府今年第二度對陷於困境的農業部門伸出援手。該案附於國防等補充撥款方案中，擬撥款 100 億美元協助玉米、大豆及水稻種植者，另 11 億美元救助受冬季風暴重創的佛州農戶。
白宮週四晚間同步發布強化再生農業行政命令。川普在晚宴中表示，伊朗戰後重建將帶來商機，「伊朗面臨糧食短缺，我們會拿他們的錢來採購美國小麥和黃豆，規模將相當龐大。」
不過，伊朗戰爭已推升燃料與化肥價格，使受關稅政策衝擊的農民成本壓力加劇。
去年 12 月，美國已宣佈 120 億美元農業紓困並於年初開始撥付，若本次請求過關，兩波合計達 230 億美元，約等同川普首任期內因國際貿易中斷對農民造成的損失補償。
美國大豆協會主席、俄亥俄州農友 Scott Metzger 表示，臨時經濟援助將大幅協助農戶穩定經營，但內布拉斯加州農夫 Ben Steffen 坦言，援助雖值得感激，治本仍需「前後一致的貿易政策」。
川普最新舉動被視為共和黨期中選舉前積極鞏固農業州票倉的最新動作，川普今年 3 月也曾於白宮草坪陳列金色拖拉機舉辦「農業慶祝活動」。
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