鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-26 06:30

《MarketWatch》報導，科技股如今愈來愈受到一家總部位於美國愛達荷州波伊西 (Boise)、向來低調的記憶體晶片製造商牽動市場情緒。

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O"Regan 在給客戶的報告中寫道，「很難高估昨晚這份財報的重要性。」

儘管美光釋出的訊息，進一步強化市場對 AI 投資熱潮的信心。但這家公司的亮眼表現，並不代表整個科技產業都將同步受惠。

美光看不到缺貨何時結束

美光亮眼的財報，也代表 AI 支出預料將在可預見的未來持續快速成長。

執行長 Sanjay Mehrotra 在財報會議上表示，由於 AI 需求前所未有，公司目前正面臨嚴重的供應吃緊，「目前我們仍看不到記憶體供給何時才能追上持續增加的需求。」

美光公布，截至 5 月一季營收及下一季財測皆優於市場預期，而供需失衡也將有利於未來幾季的產品定價。

美光的說法也讓投資人更加相信，公司近年驚人的股價漲勢具持續性。

德意志銀行分析師 Melissa Weathers 表示，「從策略面來看，美光向投資人釋出一項重要訊息，那就是在 AI 時代，公司商業模式已經出現根本性的改變。」

美光表示，目前已與大型及中型企業簽署 16 項戰略客戶協議 (SCA)。公司直到上一季財報會議才首次提及這類長期合作協議，當時僅簽署一份為期五年的合約，如今已迅速增至 16 份。

Weathers 指出，整體而言，美光財報「再次印證我們的看法──記憶體產業的基本面已經出現結構性改變。」過去被視為大宗商品的記憶體，如今已逐漸轉變為企業不可或缺的策略性資產。

SCA 讓美光擺脫「周期股」定位

摩根大通分析師 Harlan Sur 也持相同看法。他表示，SCA 數量快速增加，是一項「跨越式改變」，代表美光已從一家受景氣循環影響的大宗商品生產商，逐步轉型為以多年期合約供貨為主的供應商。

美光指出，在 16 份協議中，有 14 份設有價格區間。即使以最低價格計算，累計合約金額也約達 1,000 億美元。

公司並表示，這些最低採購承諾所對應的毛利率，「仍遠高於過去景氣循環高峰時期的最高毛利率」。

Sur 認為，SCA 規模持續擴大，將有助於建立更穩固的獲利與毛利率下檔支撐。