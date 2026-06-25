盤中速報 - 費城半導體大漲1.68%，報13684.89點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間25日10:32，費城半導體上漲226.69點（或1.68%），暫報13684.89點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.14%
- 近 1 月：+10.29%
- 近 3 月：+70.95%
- 近 6 月：+86.81%
- 今年以來：+90%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲10.64%；應用材料(AMAT-US)上漲6.04%；泰瑞達(TER-US)上漲5.06%；高通(QCOM-US)上漲4.45%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲3.34%。
部分成分股表現相對疲軟，安謀控股公司(ARM-US)下跌2.88%；輝達(NVDA-US)下跌2.01%；連貫(COHR-US)下跌1.96%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.86%；芯源系統(MPWR-US)下跌1.04%。
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