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盤中速報 - 費城半導體大漲1.68%，報13684.89點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間25日10:32，費城半導體上漲226.69點（或1.68%），暫報13684.89點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.14%
  • 近 1 月：+10.29%
  • 近 3 月：+70.95%
  • 近 6 月：+86.81%
  • 今年以來：+90%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲10.64%；應用材料(AMAT-US)上漲6.04%；泰瑞達(TER-US)上漲5.06%；高通(QCOM-US)上漲4.45%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲3.34%。

部分成分股表現相對疲軟，安謀控股公司(ARM-US)下跌2.88%；輝達(NVDA-US)下跌2.01%；連貫(COHR-US)下跌1.96%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.86%；芯源系統(MPWR-US)下跌1.04%。


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費城半導體13753.402.19%
美光科技1173.79+11.9%
應用材料630.68+7.08%
泰瑞達450.51+5.46%
高通203.955+3.32%
Onto Innovation Inc.342.28+6.22%
安謀控股公司351.12-2.22%
輝達195.635-1.69%
連貫398.137+1.44%
邁威爾科技274-0.98%
芯源系統1431.785-0.22%

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