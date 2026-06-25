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盤中速報 - 費城半導體大漲5.12%，報14147.43點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間25日09:30，費城半導體上漲689.23點（或5.12%），暫報14147.43點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.14%
  • 近 1 月：+10.29%
  • 近 3 月：+70.95%
  • 近 6 月：+86.81%
  • 今年以來：+90%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲17.65%；高通(QCOM-US)上漲10.39%；應用材料(AMAT-US)上漲7.7%；科林研發(LRCX-US)上漲6.77%；安可(AMKR-US)上漲6.6%。

部分成分股表現相對疲軟，凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.07%。


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相關行情

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費城半導體13807.612.60%
美光科技1177.3+12.3%
高通205.69+4.19%
應用材料633+7.48%
科林研發382.79+2.13%
安可84.915+2.60%
凌雲邏輯156.42-0.79%

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