盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.16%，報340.56美元
鉅亨網新聞中心
安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間25日21:56股價下跌18.52美元，報340.56美元，跌幅5.16%，成交量2,236,912（股），盤中最高價379.77美元、最低價340.56美元。
美股指數盤中表現
安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.28%
- 近 1 月：+17.15%
- 近 3 月：+166.06%
- 近 6 月：+221.9%
- 今年以來：+228.5%
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