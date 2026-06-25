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盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.16%，報340.56美元

鉅亨網新聞中心

安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間25日21:56股價下跌18.52美元，報340.56美元，跌幅5.16%，成交量2,236,912（股），盤中最高價379.77美元、最低價340.56美元。

美股指數盤中表現

安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-14.28%
  • 近 1 月：+17.15%
  • 近 3 月：+166.06%
  • 近 6 月：+221.9%
  • 今年以來：+228.5%

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安謀控股公司352.85-1.74%

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