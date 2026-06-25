盤中速報 - 科林研發(LRCX-US)大漲8.5%，報406.64美元
鉅亨網新聞中心
科林研發(LRCX-US)截至台北時間25日21:30股價上漲31.84美元，報406.64美元，漲幅8.5%，成交量175,289（股），盤中最高價407.99美元、最低價405.00美元。
美股指數盤中表現
科林研發(LRCX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.17%
- 近 1 月：+22.74%
- 近 3 月：+56.93%
- 近 6 月：+111.36%
- 今年以來：+118.95%
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