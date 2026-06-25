鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-25 12:38

經濟部智慧財產局表示，為促進台灣創新技術加速商品化並鏈結產業通路，將於 6 月 25 日至 27 日的台灣國際醫療暨健康照護展設立台灣專利超級站專館，今年針對全球高齡化與數位醫療趨勢，再度精選 10 項兼具創新性與商品化潛力的優良專利，依技術屬性區分為輔具及護具、醫療器材、AI 智慧醫療、精準醫療與前瞻製藥等四大領域展出，期望透過國內指標性專業展覽平台，整合專利、產業與市場資源，協助具潛力之研發成果對接醫療體系、通路商及產業夥伴。

在四大展出領域中，輔具及護具領域聚焦高齡社會及長期照護需求的創新成果，包括電動雙用代步暨助行器、可調整擺位及支撐之涼感輔具及輔助便盆椅等專利技術，提升長者及照護者生活品質與使用便利性。醫療器材領域展現提升醫療照護及公共安全之關鍵技術，包括強化緊急應變效能的電控式緊急避難梯，以及應用於疼痛治療的雷射緩解疼痛光照裝置，展現醫療設備創新研發成果。

‌



AI 智慧醫療領域則因應數位醫療與智慧醫院發展趨勢，推出基於人工智慧之外科手術室器械自動識別與盤點系統，透過 AI 辨識與數據分析技術，有效提升手術室管理效率與醫療安全水準。精準醫療與前瞻製藥領域展示台灣生技研發實力，包括奈米眼藥水及其製造方法、六聚乳糖 NOTA 衍生物、六聚乳糖正子肝受體造影劑的 Ga-68 放射標誌方法及六聚乳糖正子肝受體造影劑、聚烯基吡咯衍生物作為製備抗口腔癌藥物之用途，以及一種治療肌少症及酒精性肝損傷的發酵穀米水解物及其於保健食品組成物之應用等專利技術，展現台灣在新藥開發、診斷技術及精準醫療領域的創新能量。

除了專利成果展示外，展期第二天 26 日亦將於大會新創舞台舉辦專利引航．智慧醫療再進化─產業創新應用案例分享，邀請專家及專利權人分享專利技術落地應用及產業合作經驗，促進產學研醫跨域合作與技術交流。同時展覽期間也規劃喝咖啡・談專利─免費專利諮詢服務，服務時段為今日起至 26 日下午 2 時至 4 時，以及 6 月 27 日上午 10 時至 12 時，歡迎業界人士及民眾踴躍預約參與。