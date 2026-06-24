鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-25 07:30

黃仁勳在年度股東大會結束後不久的一場活動中表示，「國家安全永遠擺在第一。」

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他補充指出，如果有企業企圖將輝達的晶片或系統走私到受出口管制的國家——例如中國，將面臨無法正常運作的問題，因為輝達不會提供技術支援或維修服務。

黃仁勳表示，「先進 AI 資料中心是由硬體、軟體、網路及持續性技術支援整合而成的大型系統。試圖利用一些走私產品東拼西湊建立資料中心，是一條死路。」

黃仁勳這番言論正值華府監管機構與川普政府日益擔憂，向中國及其他國家出口 AI 軟硬體可能對美國國家安全構成威脅。

本月稍早，使用輝達晶片的 Anthropic 在美國政府要求下，關閉了 Fable 5 及 Mythos 5 兩款模型，停止外界使用其最先進的 AI 模型。

自 2022 年起，輝達晶片便受到美國出口管制，公司因此專為中國市場推出符合美國出口規範的晶片。但在去年，美國政府批准輝達可向中國出口 H200 晶片，該款產品也是美國企業所使用的同型號晶片。

黃仁勳表示，這些出口許可是由美國政府核准，但輝達至今尚未從 H200 晶片取得任何營收，同時不確定中國是否會允許相關產品進口。包括香港在內，中國市場約占輝達 2026 會計年度營收的 9%，比 2025 年及 2024 年的占比更低。

黃仁勳在股東會上也表示，市場對 AI 投資報酬率的疑問「已經有了答案」。

他指出，只要 AI 產出的內容具實際價值，例如協助撰寫程式碼，那麼利用輝達系統生成 Token 便能創造利潤，也代表企業需要更多運算能力。他舉例稱，今年 GitHub 的 Pull Request(程式碼合併請求) 數量因 AI 增加了幾乎三倍。

黃仁勳談到，「輝達系統或許不是最便宜的設備，但它能以最低成本生成 Token、提供最高的 Token 吞吐量，並創造最大的營收。」

他也重申，未來幾年輝達計劃透過股票回購與股息，將公司 50% 的自由現金流回饋給股東。

輝達在 2026 會計年度創造超過 960 億美元的自由現金流。

黃仁勳表示，「輝達為投資人提供了兼具卓越成長、高獲利率、穩健自由現金流，以及持續提升股東資本報酬的獨特投資價值。」