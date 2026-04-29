鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估上修至15.43元，預估目標價為236.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.88元上修至15.43元，其中最高估值16.25元，最低估值13.34元，預估目標價為236.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.25(16.25)
|20.76
|22.47
|14.76
|最低值
|13.34(13.34)
|14.71
|14.35
|14.76
|平均值
|14.89(14.83)
|16.88
|17.22
|14.76
|中位數
|15.43(14.88)
|16.82
|17
|14.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|231.57億
|254.29億
|261.05億
|232.12億
|最低值
|194.74億
|192.88億
|213.63億
|232.12億
|平均值
|219.53億
|225.94億
|233.93億
|232.12億
|中位數
|222.53億
|229.12億
|233.95億
|232.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.56
|20.92
|14.64
|9.84
|7.99
|營業收入
|184.09億
|222.61億
|187.95億
|175.40億
|181.77億
詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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