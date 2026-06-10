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鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估上修至15.94元，預估目標價為262.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.67元上修至15.94元，其中最高估值18.8元，最低估值14.05元，預估目標價為262.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.8(18.8)23.6522.4713.19
最低值14.05(14.05)14.9214.3713.19
平均值16.05(15.85)18.2917.9713.19
中位數15.94(15.67)18.5118.113.19

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值234.73億254.29億261.05億228.53億
最低值194.74億198.36億213.63億228.53億
平均值222.96億228.88億236.09億228.53億
中位數226.68億229.96億235.37億228.53億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.5620.9214.649.847.99
營業收入184.09億222.61億187.95億175.40億181.77億

詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSTLD

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