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鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至9.44元，預估目標價為230.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.11元上修至9.44元，其中最高估值11.17元，最低估值6.83元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.17(11.17)1316.1419.09
最低值6.83(6.83)9.6710.1511.64
平均值9.25(9.14)11.341314.73
中位數9.44(9.11)11.712.9314.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值279.50億308.56億317.79億340.36億
最低值187.53億184.75億185.44億184.26億
平均值233.04億255.35億263.22億256.82億
中位數233.02億255.89億265.15億253.54億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.69-3.263.587.002.18
營業收入132.13億178.37億155.43億193.77億169.72億

詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVST

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