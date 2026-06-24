鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至9.44元，預估目標價為230.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.11元上修至9.44元，其中最高估值11.17元，最低估值6.83元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.17(11.17)
|13
|16.14
|19.09
|最低值
|6.83(6.83)
|9.67
|10.15
|11.64
|平均值
|9.25(9.14)
|11.34
|13
|14.73
|中位數
|9.44(9.11)
|11.7
|12.93
|14.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|279.50億
|308.56億
|317.79億
|340.36億
|最低值
|187.53億
|184.75億
|185.44億
|184.26億
|平均值
|233.04億
|255.35億
|263.22億
|256.82億
|中位數
|233.02億
|255.89億
|265.15億
|253.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.69
|-3.26
|3.58
|7.00
|2.18
|營業收入
|132.13億
|178.37億
|155.43億
|193.77億
|169.72億
詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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