鉅亨網新聞中心 2026-06-22 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：Space ID(ID)24小時跌幅32.1%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅13.4%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。

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近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅46.2%；DEXE(DEXE)近一週漲幅25.1%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅22.7%。