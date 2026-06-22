鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,185.99美元，24小時漲跌幅+0.33%；以太幣(ETH)現報價格1,748.73美元，24小時漲跌幅+1.25%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達8.58億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達7億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.05億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：Space ID(ID)24小時跌幅32.1%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅13.4%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅46.2%；DEXE(DEXE)近一週漲幅25.1%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅22.7%。
近一週跌幅：Bella Protocol(BEL)近一週跌幅91.3%；愛麗絲(ALICE)近一週跌幅27.6%；Saga(SAGA)近一週跌幅19.6%。
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