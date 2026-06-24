盤後速報 - 遠百(2903)下週(7月1日)除息1.25元，預估參考價22.05元
鉅亨網新聞中心
遠百(2903-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。
以今日(6月24日)收盤價23.30元計算，預估參考價為22.05元，息值合計為1.25元，股息殖利率5.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
遠百(2903-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為買賣環球百貨及經營超級市場。近5日股價下跌3.33%，集中市場加權指數上漲2.82%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/01
|23.30
|1.25
|5.36%
|0.0
|2025/06/24
|22.25
|1.35
|6.07%
|0.0
|2024/07/16
|32.85
|1.6
|4.87%
|0.0
|2023/07/18
|23.8
|1.1
|4.62%
|0.0
|2022/07/14
|19.55
|0.9
|4.6%
|0.0
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