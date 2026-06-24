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盤後速報 - 遠百(2903)下週(7月1日)除息1.25元，預估參考價22.05元

鉅亨網新聞中心

遠百(2903-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。

以今日(6月24日)收盤價23.30元計算，預估參考價為22.05元，息值合計為1.25元，股息殖利率5.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

遠百(2903-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為買賣環球百貨及經營超級市場。近5日股價下跌3.33%，集中市場加權指數上漲2.82%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/01 23.30 1.25 5.36% 0.0
2025/06/24 22.25 1.35 6.07% 0.0
2024/07/16 32.85 1.6 4.87% 0.0
2023/07/18 23.8 1.1 4.62% 0.0
2022/07/14 19.55 0.9 4.6% 0.0

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