鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-24 08:52

「五眼聯盟」情報單位在一份罕見聯合聲明中警告，能夠對政府和企業發動毀滅性網路攻擊的強大人工智慧（AI）模型，可能在幾個月內就會出現，「五眼聯盟」敦促各國立即採取行動。

五眼聯盟是澳洲、美國、英國、紐西蘭和加拿大五個國家組成的一個情報聯盟。該組織在周一（22 日）晚間發布聲明，稱雖然人工智慧幫助人們改進網路防禦，但其也加快了網路威脅出現的速度，並增加了威脅的規模和複雜性。

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本月初，美國政府突然阻止外國公民使用 Anthropic 開發的人工智慧模型 Mythos 和 Fable 5，引發業內外廣泛討論。這也掀起了人們對閉源模型受到政治干擾的擔憂，促使更多人關注開源模型。

Fable 5 是 Anthropic 最新推出的模型之一 ，據稱是 Mythos 的一個升級版本。Mythos 是一款強大 AI 模型，於今年早些時候發布，能夠檢測網路系統漏洞。由於擔心它可能被利用，該模型僅供經過審查的組織和公司使用。

「五眼聯盟」認為，前沿人工智慧模型預計將從根本上改變網路攻防能力。其時間節點不是幾年，而是幾個月，同時將降低不法分子入侵門檻，並提高攻擊的速度和複雜性。

「五眼聯盟」強調，在這種環境下，網路韌性對提升業務連續性、市場信心和長期價值至關重要。這需要整個組織和社會各界共同應對。

雪梨大學美國研究中心國家安全和人工智慧專家 Olivia Shen 表示，最新人工智慧模型的不同之處，在於它們非常擅長生成漏洞利用程式。