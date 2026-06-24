鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-24 15:40

CNBC 引述的知情人士透露，這款預測市場應用程式 (app) 在推出初期將「不會使用真實貨幣」進行交易，代表與市面上其他讓交易員使用現金對未來事件進行投機押注的預測市場平台截然不同。而率先披露 Meta 計畫的紐約時報則指出，Meta 的 app 初期將依賴一種類似電玩遊戲風格的積分系統，但未來不排除會進一步引入真實資金進行交易。

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據了解，這款 app 在 Meta 內部被稱為「Arena」，未來將與該公司旗下的核心社群平台 Instagram 和 Facebook 各自獨立。不過，Meta 仍計劃利用 Facebook 與 Instagram 龐大的用戶群基礎，把潛在的交易流量引導到這個新平台上。

消息曝光後，體育博弈平台 DraftKings(DKNG-US) 周二直線下挫，終場收黑 1.95%，FanDuel 的母公司 Flutter Entertainment(FLUT-US) 股價一度下挫近 2%，但終場翻紅上漲 0.4%。