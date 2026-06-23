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外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.1%，報9.7126元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日20:00，美元/瑞典克朗上漲0.1053點漲幅達1.1%，暫報9.7126點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.72%
  • 近 1 週：+2.35%
  • 近 3 月：+2.85%
  • 近 6 月：+4.11%
  • 今年以來：+4.43%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.85，本日上漲0.33%
  • 美元/瑞郎相關性0.82，本日上漲0.21%
  • 美元/南非蘭特相關性0.78，本日上漲0.61%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.84，本日上漲0.37%
  • 紐元/美元相關性-0.82，本日上漲0.74%
  • 英鎊/美元相關性-0.80，本日上漲0.29%

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美元/瑞典克朗9.7359+1.34%
南非蘭特/美元0.0605-0.66%
歐元/美元1.1383-0.39%
紐元/美元0.5670-0.81%
英鎊/美元1.3201-0.33%

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