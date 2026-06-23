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外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.82%，報17.5023元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日20:00，美元/墨西哥披索上漲0.142點漲幅達0.82%，暫報17.5023點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.35%
  • 近 1 週：+0.87%
  • 近 3 月：-3.02%
  • 近 6 月：-3.39%
  • 今年以來：-3.46%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.80，本日上漲0.54%
  • 美元/新加坡幣相關性0.78，本日上漲0.33%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲1.11%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.78，本日上漲1.01%
  • 歐元/美元相關性-0.77，本日上漲0.37%
  • 英鎊/美元相關性-0.72，本日上漲0.29%

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美元/墨西哥披索17.550+1.09%
南非蘭特/美元0.0605-0.66%
澳元/美元0.6915-1.26%
歐元/美元1.1383-0.39%
英鎊/美元1.3201-0.33%

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