外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.82%，報17.5023元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日20:00，美元/墨西哥披索上漲0.142點漲幅達0.82%，暫報17.5023點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.35%
- 近 1 週：+0.87%
- 近 3 月：-3.02%
- 近 6 月：-3.39%
- 今年以來：-3.46%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.80，本日上漲0.54%
- 美元/新加坡幣相關性0.78，本日上漲0.33%
- 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲1.11%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
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