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外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.11%，報9.7841元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日20:00，美元/挪威克朗上漲0.1076點漲幅達1.11%，暫報9.7841點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+4.50%
  • 近 1 週：+1.65%
  • 近 3 月：+1.19%
  • 近 6 月：-4.04%
  • 今年以來：-3.74%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.59，本日上漲1.1%
  • 美元/加幣相關性0.57，本日上漲0.21%
  • 美元/瑞郎相關性0.50，本日上漲0.21%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.63，本日上漲0.37%
  • 英鎊/美元相關性-0.61，本日上漲0.29%
  • 澳元/美元相關性-0.55，本日上漲1.01%

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美元/挪威克朗9.7468+0.73%
加幣/美元0.7036-0.34%
歐元/美元1.1383-0.39%
英鎊/美元1.3201-0.33%
澳元/美元0.6915-1.26%

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