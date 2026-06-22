鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)目標價調升至217.5元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對頎邦(6147-TW)提出目標價估值：中位數由210元上修至217.5元，調升幅度3.57%。其中最高估值340元，最低估值171元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予頎邦(6147-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立3位、保守悲觀0位。
頎邦(6147-TW)今(22日)收盤價為277元。近5日股價上漲18.12%，相關半導體類指數近5日上漲7.8%，櫃買市場加權指數上漲5.62%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 台股這麼火，你買對主動式了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)目標價調升至217.5元，幅度約3.57%
- 半導體權值股全噴出 日月光投控市值飆3兆元、聯電衝2兆元
- 盤中速報 - 頎邦(6147)急拉3.28%報277.0元，成交8,774張
- 盤中速報 - 頎邦(6147)股價拉至漲停，漲停價277.0元，成交8,774張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇