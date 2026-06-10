鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：藥華藥(6446-TW)EPS預估上修至23.81元，預估目標價為904元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對藥華藥(6446-TW)做出2026年EPS預估：中位數由23.17元上修至23.81元，其中最高估值28.62元，最低估值21.93元，預估目標價為904元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值28.62(28.62)48.5239.85
最低值21.93(21.93)31.5139.85
平均值24.26(23.89)41.0239.85
中位數23.81(23.17)42.0439.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值29,799,00048,932,00035,594,280
最低值22,040,39029,040,22035,594,280
平均值25,863,88040,474,05035,594,280
中位數26,240,00041,962,00035,594,280

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS5,045,1672,965,503-623,835-1,374,810
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,634,7779,734,8145,105,6152,882,042

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6446/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
藥華藥998+0.81%
美元/台幣31.640+0.07%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
藥華藥

87.5%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
藥華藥

87.5%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
藥華藥

87.5%

勝率

#營收獲利增加

偏強
藥華藥

87.5%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
藥華藥

87.5%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty