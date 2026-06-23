鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-23 12:20

泰國央行總裁 Vitai Ratanakorn 近日公開示警，將針對「先買後付 (BNPL)」數位信貸服務祭出監管措施，嚴禁民眾將日常小額消費如一杯 106 泰銖 (約 3 美元) 的珍珠奶茶或 50 泰銖的雞肉飯分期付款，以避免讓亞洲最高的家庭債務問題進一步惡化。

Vitai 說：「有些東西根本不該用信貸買，當人們開始為小額消費借錢，就會養成『沒錢也敢花』的壞習慣。」

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他並透露，泰國央行預計今年底前發布新規，包括設定 BNPL 最低消費門檻、限制適用商品類別、依年齡與收入審核資格，並對手續費設上限。

泰國家庭債務佔 GDP 比重高達約 87%，在亞洲名列前茅，且多集中於非房貸消費性貸款。

多年來，沉重債務已壓抑泰國內需復甦，而 BNPL 近兩年爆發式增長令監管層憂心。去年 BNPL 帳戶數飆至約 600 萬個，較 2021 年暴增十倍。

目前，近 40% 泰國成人 (約 2550 萬人) 背債，20 至 35 歲族群高達半數負債，且佔不良貸款比重逾四分之一。

BNPL 業者常以「1 到 3 期零利率」吸客，長期分期年化利率卻可達 25%，逾期罰金亦不低。

隨著電商與電子支付普及，結帳頁面一鍵分期讓信貸取得門檻遠低於信用卡。