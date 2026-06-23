盤中速報 - 頎邦(6147)大跌7.04%，報257.5元
鉅亨網新聞中心
頎邦(6147-TW)23日11:39股價下跌19.5元，報257.5元，跌幅7.04%，成交39,738張。
頎邦(6147-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為金凸塊(GOLD BUMPING)，錫鉛凸塊(SOLD BUMPING)，晶圓測試(CP)。捲帶軟板封裝(TCP)，捲帶式薄膜覆晶(COF)，玻璃覆晶封裝(COG)。
近5日股價上漲18.12%，櫃買市場加權指數上漲5.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,589 張
- 外資買賣超：+1,660 張
- 投信買賣超：+1,085 張
- 自營商買賣超：-156 張
- 融資增減：+6,530 張
- 融券增減：+104 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 頎邦(6147)急拉3.28%報270.0元，成交2,408張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)目標價調升至217.5元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)目標價調升至217.5元，幅度約3.57%
- 半導體權值股全噴出 日月光投控市值飆3兆元、聯電衝2兆元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇