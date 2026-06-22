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盤中速報 - 費城半導體大漲2.05%，報14636.4點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間22日09:31，費城半導體上漲294.61點（或2.05%），暫報14636.40點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.26%
  • 近 1 月：+19.87%
  • 近 3 月：+86.97%
  • 近 6 月：+102.92%
  • 今年以來：+102.48%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲6.33%；美光科技(MU-US)上漲5.41%；安森美半導體(ON-US)上漲4.5%；英特爾(INTC-US)上漲4.46%；泰瑞達(TER-US)上漲4.15%。

部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌1.57%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.5%。


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費城半導體14600.291.80%
安可91.483+1.13%
美光科技1187.705+4.74%
安森美半導體131.125+7.82%
英特爾139.13+3.84%
泰瑞達443.49+1.27%
高通228.715+1.15%
安謀控股公司420.24-4.37%

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