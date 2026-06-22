盤中速報 - 費城半導體大漲2.05%，報14636.4點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日09:31，費城半導體上漲294.61點（或2.05%），暫報14636.40點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.26%
- 近 1 月：+19.87%
- 近 3 月：+86.97%
- 近 6 月：+102.92%
- 今年以來：+102.48%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲6.33%；美光科技(MU-US)上漲5.41%；安森美半導體(ON-US)上漲4.5%；英特爾(INTC-US)上漲4.46%；泰瑞達(TER-US)上漲4.15%。
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