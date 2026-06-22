盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5%，報78.58美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間23日02:56股價下跌4.14美元，報78.58美元，跌幅5%，成交量2,939,945（股），盤中最高價85.45美元、最低價78.55美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.55%
- 近 1 月：+0.66%
- 近 3 月：+12.19%
- 近 6 月：-48.64%
- 今年以來：-48.98%
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